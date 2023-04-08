Сергей Собянин анонсировал старт работы пожарно-спасательной мотогруппы

Фото: «Вечерняя Москва»

Мотогруппы столичных спасателей начали подготовку к летнему сезону. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. Это 160 специалистов, которые с мая по октябрь ежедневно патрулируют город, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что они участвуют в ликвидации ДТП, ищут потерявшихся в лесу, оказывают первую помощь пострадавшим и помогают в тушении пожаров. По словам Собянина, спасатели перед каждым мотосезоном проходят дополнительную серию тренировок.

Отмечается, что спасатели благодаря маневренности и мобильности мотоциклов часто приезжают на место происшествия первыми и оказывают помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. В прошлом году спасатели совершили больше двух тысяч выездов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Спасатели в усиленном режиме патрулируют водоемы столицы и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Под особым контролем специалистов находятся места выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.