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Карту москвича начали принимать в сервисе «По пути»

Никита Худяков
Город
Карту москвича начали принимать в сервисе «По пути»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пользователи сервиса «По пути» теперь могут оплачивать проезд с помощью карты москвича. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Теперь в сервисе «По пути» появилась возможность оплачивать поездки картой москвича. С такой инициативой к нам обратилась комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы, идею мы поддержали, — сказал он.

Теперь пенсионеры могут воспользоваться сервисом бесплатно, а студенты, учащиеся колледжей и школьники — платить за проезд с учетом льгот, передает официальный сайт мэра Москвы.

Количество виртуальных остановок сервиса «По пути» в Москве увеличилось до 102. Чаще всего москвичи пользуются остановкой «МЦД Силикатная», в месяц к ней заказывают транспорт свыше двух тысяч раз. Всего с момента запуска сервиса им воспользовались более 820 тысяч раз.

Недавно пользователям сервиса стали доступны поездки между станциями Московских центральных диаметров (МЦД) Щербинка и Силикатная, а также станцией метро «Бунинская аллея» Бутовской линии.

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