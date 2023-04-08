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Видео наземных пересадок на БКЛ появились в приложении «Метро Москвы»

Никита Худяков
Город
Видео наземных пересадок на БКЛ появились в приложении «Метро Москвы»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В приложении «Метро Москвы» появились видео наземных пересадок на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В приложении «Метро Москвы» добавили подробные видео наземных пересадок между станциями «Текстильщики», «Авиамоторная»‎ и «Электрозаводская» БКЛ и одноименными станциями других линий. Так пассажиры смогут легче найти нужный путь и продолжить поездку, — сказал он.

По словам заммэра, приложение «Метро Москвы» было скачано уже свыше девяти миллионов раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

В рамках первой стадии специалисты проводят испытание всех систем на заводе производителя более чем по 100 параметрам. После этого проводится еще одно тестирование состава в депо, в заключение происходит контрольная обкатка на линии.

Максим Ликсутов Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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