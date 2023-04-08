Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся в ЮАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В новых жилых кварталах на юге столицы появятся школы, детские сады и поликлиники. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в районе Москворечье-Сабурово достроили школу на 900 учеников. В ближайшее время ее передадут в городскую собственность.

Кроме того, в составе жилого комплекса в Даниловском районе появится детский сад на 270 мест. Его введут в эксплуатацию в 2025 году. Еще одно учреждение для дошкольников появится в Нагатино-Садовниках.

Также в Южном административном округе появятся три поликлиники. Две из них, детская и взрослая, откроются в районе Бирюлево-Восточное, а еще одна — на территории бывшего ЗИЛа, пишет Собянин в своем Telegram-канале.

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Также Сергей Собянин рассказал, что за последние годы столица реализовала ряд крупных проектов по развитию городской инфраструктуры в районах Коньково, Обручевский, Теплый Стан и Ясенево. Там были приведены в порядок скверы и парки, а также обустроены веломаршруты. Кроме того, город построил восемь школ и детских садов.