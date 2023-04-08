«Торпедо» одержало первую победу в РПЛ под руководством нового тренера

Фото: Telegram / ФК «Торпедо Москва»

Столичный футбольный клуб «Торпедо» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:0, одержав первую победу под руководством Жозепа Клотета. Встреча прошла в Москве в субботу, 8 апреля, на стадионе «Лужники».

В составе хозяев на 34-й минуте отличился Илья Кухарчук. В компенсированное время матча Равиль Нетфуллин упрочил преимущество «автозаводцев».

Победа стала первой для «Торпедо» с 17 сентября 2022 года, когда в столичных «Лужниках» был обыгран ЦСКА со счетом 1:0. В позапрошлом туре Российской премьер-лиги «автозаводцы» пополнили свою копилку тремя очками из-за того, что «Нижнему Новгороду» засчитали техническое поражение в очной встрече.

«Торпедо» отправило в отставку главного тренера Андрея Талалаева 22 марта. Под руководством специалиста черно-белые одержали одну победу в 12 матчах.

4 апреля тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Гости забили четыре гола в ворота хозяев, столичная команда также сумела забить один мяч.