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Возгорание травы произошло на 89-м километре МКАД

Евгений Силаев
Происшествия
Возгорание травы произошло на 89-м километре МКАД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Мытищи Карта всех событий

На 89-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) со стороны области произошло возгорание травы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 8 апреля.

Трава горит на 300 метров по фронту. Подробности в данный момент неизвестны.

Помимо этого, на Вешняковской улице произошел пожар в квартире на шестом этаже. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 14 человек. Трое из них дети, еще двое — пожилые люди.

Перовская межрайонная прокуратура организовала проверку инцидента. По предварительным данным, в результате пожара погибла хозяйка квартиры. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также проконтролируют ход проверки.

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