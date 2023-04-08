Возгорание травы произошло на 89-м километре МКАД

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Московская область, городской округ Мытищи Карта всех событий

На 89-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) со стороны области произошло возгорание травы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 8 апреля.

Трава горит на 300 метров по фронту. Подробности в данный момент неизвестны.

Помимо этого, на Вешняковской улице произошел пожар в квартире на шестом этаже. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 14 человек. Трое из них дети, еще двое — пожилые люди.

Перовская межрайонная прокуратура организовала проверку инцидента. По предварительным данным, в результате пожара погибла хозяйка квартиры. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего, а также проконтролируют ход проверки.