Песков назвал слова Макрона о размещении ядерного оружия в других странах обвинением США

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия в других странах является критикой политики США. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно, — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Макрон заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в текущем конфликте на Украине. Он напомнил о недавнем решении российской стороны разместить подобное вооружение на территории Белоруссии. По словам президента Франции, подобный шаг «не соответствует его международным обязательствам РФ и международному праву».

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.