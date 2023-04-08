Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В США двое детей родились с повреждением мозга из-за COVID-19 у их матерей

Евгений Силаев
В мире
В США двое детей родились с повреждением мозга из-за COVID-19 у их матерей
Фото: Unsplash

В США зафиксировали два случая рождения детей с повреждением мозга после того, как их матери переболели коронавирусом. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на опубликованное исследование.

Вирус попал в организм эмбрионов через плаценту. При этом матери обоих новорожденных заболели во второй трети срока беременности. В исследовании уточняется, что это произошло в 2020 году, когда не было вакцин.

— Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно, — рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами, доктор Майкл Пайдас, чьи слова приводит телеканал.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца. В связи с этим он предложил увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить приобретенный за время пандемии опыт.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире.

Беременность США Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Все мнения
О проекте