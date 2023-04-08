В США двое детей родились с повреждением мозга из-за COVID-19 у их матерей

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В США зафиксировали два случая рождения детей с повреждением мозга после того, как их матери переболели коронавирусом. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на опубликованное исследование.

Вирус попал в организм эмбрионов через плаценту. При этом матери обоих новорожденных заболели во второй трети срока беременности. В исследовании уточняется, что это произошло в 2020 году, когда не было вакцин.

— Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно, — рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами, доктор Майкл Пайдас, чьи слова приводит телеканал.

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