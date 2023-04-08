Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ночь на 9 апреля движение на Крымском мосту ограничат из-за киносъемок

Евгений Силаев
Город
В ночь на 9 апреля движение на Крымском мосту ограничат из-за киносъемок
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Из-за киносъемок движение на крайней правой полосе будет ограничено. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что ограничения введут 9 апреля с 1:00 до 4:00. Движение будет перекрыто по направлению к Зубовскому бульвару, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В ночь на 9 апреля движение на Крымском мосту ограничат из-за киносъемок Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, на нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО также временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением строительных работ и восстановлением инженерных сетей.

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Москва Ограничения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Все мнения
О проекте