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90-летний отец Киркорова разводится с женой из-за новой любви

Юлия Курганова
Общество
90-летний отец Киркорова разводится с женой из-за новой любви
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 26 лет отец певца Филиппа Киркорова Бедрос прожил со второй женой Людмилой Смирновой. Сейчас стало известно, что он разводится с избранницей из-за нового романа.

— Это красивая женщина. Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что почти в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, то буду самым счастливым человеком, — сказал по этому поводу Филипп Киркоров журналистам «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В последнее время супруги жили на два города — артист — в Москве рядом со знаменитым сыном, его жена — у себя на родине в Великом Новгороде.

3 апреля в Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил за грудь фанатку. Видеозапись с казусом появилась в соцсетях звезды. Во время выступления певец спустился в зал, чтобы поблагодарить зрителей. Когда Киркоров шел по проходу, к нему выбежала поклонница с цветами.

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