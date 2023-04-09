Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Канаде 135 человек отравились угарным газом

Юлия Курганова
В мире
В Канаде 135 человек отравились угарным газом
Фото: Pixabay

По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском городе Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электричества после прошедших в регионе 5 апреля ледяных дождей. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил канал CBC со ссылкой на министерство здравоохранения провинции.

Уточняется, что 135 человек были госпитализированы из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю в помещении.

5 апреля ледяные дожди обрушились на провинции Квебек и Онтарио. Свыше миллиона граждан лишились электроснабжения. Ожидается, что подача электричества пострадавшим от стихии домам может быть возобновлена только в понедельник, 10 апреля, уточнил канал.

16 марта сообщалось, что в подмосковном Подольске перед судом предстанет женщина, ответственная за смертельное отравление двух местных жителей угарным газом. Трагедия случилась в июне 2022 года. В квартире жилого дома в микрорайоне Львовский были обнаружены тела двух местных жителей. Причиной смерти назвали отравление газом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Отравления Электричество Канада Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Все мнения
О проекте