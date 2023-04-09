В Канаде 135 человек отравились угарным газом

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По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском городе Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электричества после прошедших в регионе 5 апреля ледяных дождей. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил канал CBC со ссылкой на министерство здравоохранения провинции.

Уточняется, что 135 человек были госпитализированы из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю в помещении.

5 апреля ледяные дожди обрушились на провинции Квебек и Онтарио. Свыше миллиона граждан лишились электроснабжения. Ожидается, что подача электричества пострадавшим от стихии домам может быть возобновлена только в понедельник, 10 апреля, уточнил канал.

16 марта сообщалось, что в подмосковном Подольске перед судом предстанет женщина, ответственная за смертельное отравление двух местных жителей угарным газом. Трагедия случилась в июне 2022 года. В квартире жилого дома в микрорайоне Львовский были обнаружены тела двух местных жителей. Причиной смерти назвали отравление газом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».