РИА Новости: Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции

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Россия с годовой инфляцией в 10,99 процента в феврале 2023 года заняла 50-е место по уровню роста цен среди всех стран мира. Это следует из результата расчетов РИА Новости.

Наиболее высокая инфляция была зафиксирована в Ливане (190 процентов) и Аргентине (102,5 процента). Зимбабве опустилась на третье место с 92,3 процента. В пятерку также вошли Судан (63,3 процента) и Суринам (58 процентов).

Максимальные значения в Европе были у Молдавии (25,9 процента) и Венгрии (25,4 процента), а наиболее низкие — в Лихтенштейне и Швейцарии на уровне 3,4 процента. На Ближнем Востоке лидером по росту цен стали Турция и Ливан, у которых инфляция была на уровне 55,2 процента.

Половина стран мира в феврале фиксировала темпы роста цен на более чем 8,7 процента. Сюда вошла и Россия с показателем 10,99 процента, передает РИА Новости.

В середине марта Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента. При этом ожидания россиян по инфляции существенно снизились, однако сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.