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«На небесах разберется»: Филипп Киркоров прокомментировал развод отца с женой

Никита Худяков
Общество
«На небесах разберется»: Филипп Киркоров прокомментировал развод отца с женой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

90-летний отец Филипп Киркорова Бедрос собрался разводиться с женой Людмилой Смирновой, с которой прожил около 26 лет. Певец удивлен решением папы, но не может ему перечить, так как уважает его выбор.

— Он с моей мамой, которую всю жизнь обожал и любил, не венчался. А с другой супругой венчался… Это его жизнь, его право. А там на небесах разберется — с кем венчался, с кем — нет. Но опять-таки, я же тоже венчанный был (с Аллой Пугачевой — прим. «ВМ»), и это никому не помешало, — сказал он.

Поп-король российской эстрады отметил, что его отец живет полноценной жизнью в 91 год и ни в чем себе не отказывает. По информации журналистов программы «Ты не поверишь!» на НТВ, отец Филиппа Киркорова нашел новую любовь.

Киркоров-младший недавно признался в чувствах к телеведущей Алле Михеевой. Свое признание певец сделал в одном из эфиров шоу «Маска», выпущенных в феврале. По словам народного артиста, он обожает Михееву и любит ее «тискать за кулисами». Тогда Михеева предстала перед жюри в костюме шаурмы.

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