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Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Тишанка

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Тишанка
Фото: belregion.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, — написал Гладков.

По его словам, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Днем 6 апреля произошел обстрел Калининского района Донецка. В ходе него украинские военные использовали реактивные системы залпового огня. Под основным ударом оказался донецкий автопарк. Семеро мирных жителей погибли.

5 апреля украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, с помощью беспилотника украинские солдаты сбросили взрывное устройство. В результате инцидента пострадал один человек.

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