Более 30 сотрудников ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро в Вербное воскресенье

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Вербное воскресенье свыше 30 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на 26 станциях столичного метро. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В эти дни москвичи чаще посещают мемориальные комплексы и храмы. Поэтому на станциях, которые расположены вблизи этих объектов, будут дежурить инспекторы ЦОМП, — сказал он.

Сотрудники сопроводят маломобильных пассажиров и подскажут маршрут не только по заявкам, но и в пределах станций. Их можно узнать по красно-желтой форме и надписи «Центр обеспечения мобильности пассажиров», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В начале февраля специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Помимо этого, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы, лифты и подъемники, специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля, возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками ЦОМП.