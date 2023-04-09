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Москвичам рассказали, как идут работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, как идут работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Вечерняя Москва

На участке «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена продолжается обновление инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Наша задача — как можно скорее завершить все работы на Замоскворецкой линии и сделать поездки по ней не только безопаснее и надежнее, но и комфортнее. Пока движения на участке нет, мы ремонтируем станции, — сказал он.

Специалисты закончили облицовку пола и путевых стен новой плиткой на станции «Коломенская», а также в подуличном переходе смонтировали свыше 1200 квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. Кроме того, на станциях «Кантемировская» и «Царицыно» меняют светильники и облицовку, приводят в порядок ступеньки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале на семи станциях Московского метрополитена завершили ремонт путевых стен. Работы по облицовке сводов над платформами вели по ночам, чтобы не мешать движению поездов и не создавать неудобства для пассажиров.

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