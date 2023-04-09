Ученые установили, сколько шагов в день помогут продлить жизнь

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Японские ученые, которые провели специальное исследование, пришли к выводу, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний достаточно проходить 8000 шагов три раза в неделю. Об этом сообщает ЗОЖ.news.

Специалисты Киотского университета с 2005 года отслеживали активность 3330 людей при помощи шагомера. Спустя 18 лет они подвели итоги и выяснили, что те, кто проходил более 8000 шагов три раза в неделю, оказались на 16 процентов менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые пришли к выводу, что те, кто проходят 8000 шагов один или два раза в неделю, имеют на 14,9 процента меньше риск смерти, нежели менее активные люди, говорится в материале.

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