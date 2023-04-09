Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ученые установили, сколько шагов в день помогут продлить жизнь

Никита Худяков
Общество
Ученые установили, сколько шагов в день помогут продлить жизнь
Фото: Pexels

Японские ученые, которые провели специальное исследование, пришли к выводу, что для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний достаточно проходить 8000 шагов три раза в неделю. Об этом сообщает ЗОЖ.news.

Специалисты Киотского университета с 2005 года отслеживали активность 3330 людей при помощи шагомера. Спустя 18 лет они подвели итоги и выяснили, что те, кто проходил более 8000 шагов три раза в неделю, оказались на 16 процентов менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые пришли к выводу, что те, кто проходят 8000 шагов один или два раза в неделю, имеют на 14,9 процента меньше риск смерти, нежели менее активные люди, говорится в материале.

Испанские ученые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности позволят значительно улучшить состояние здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в беседе с «Вечерней Москвой», что при чрезмерно быстром снижении веса человек рискует столкнуться с обострением хронических заболеваний и другими проблемами.

Здоровье Ходьба Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте