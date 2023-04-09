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Врач Хоконова назвала людей, которые входят в группу риска по заболеваемости корью

Лейла Алиева
Общество
Врач Хоконова назвала людей, которые входят в группу риска по заболеваемости корью
Фото: shutterstock

В группе риска по заболеваемости корью на сегодняшний день находятся не только дети, но и все непривитые люди. Об этом сообщила врач-педиатр Марина Хоконова.

В особую группу риска, по словам специалиста, входят дети до 5–6 лет, беременные, работники медицинской, торговой и педагогической сферы, а также те, кто находятся в ежедневном контакте со множеством потенциально инфицированных людей.

— При контакте непривитого или не болевшего с болеющим корью вероятность заражения приближается к 95–100 процентам. При этом корь опасна не столько течением болезни, сколько осложнениями, вызываемыми возбудителем, — пояснила она.

Среди осложнений: пневмония, отиты с риском потери слуха, энцефалиты, гепатиты, тромбоцитопеническая пурпура, миокардиты у взрослых, конъюнктивиты с поражением роговицы глаз и гломерулонефриты, передает «Газета.ru».

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заверил, что риска масштабной эпидемии кори в России на данный момент нет. По его словам, если человек не вакцинировался от кори, то он может это сделать и во время вспышки болезни.

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