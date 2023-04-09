Сергей Собянин: В этом году для регистрации брака будут доступны более 30 необычных площадок

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

22 апреля начнется пятый сезон проекта «Новые адреса счастья», позволяющего заключить брак в необычных местах. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодоженам предложат сделать выбор из 30 необычных объектов. Среди них — «Москва-Сити», станция метро «Маяковская», павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, а также исторические усадьбы.

Новой точкой на карте выездных бракосочетаний станет Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно». Кроме того, возобновятся торжественные церемонии в Останкинской телебашне.

— Одно из самых ярких событий пройдет на Москве-реке. 22 апреля с набережной Тараса Шевченко запустим сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

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Ночью 12 марта стартовал весенний сезон свадеб на станции метро «Маяковская». В этот день расписались три пары, при этом в общей сложности на станции заключили брак уже 31 раз. Кроме того, в день полного запуска Большой кольцевой линии метро в столице впервые провели свадьбу в движущемся поезде «Москва-2020».

В середине февраля Сергей Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве. По его словам, самыми популярными выездными площадками оказались небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.