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Приметы и советы

Эксперт Подобедов назвал негативные последствия чрезмерного потребления воды

Лейла Алиева
Общество
Эксперт Подобедов назвал негативные последствия чрезмерного потребления воды
Фото: Pexels

Чрезмерное потребление воды может привести к повышению нагрузки на сердце, почки и легкие. Об этом сообщил директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды Роман Подобедов.

— Некоторые полагают, что чем больше воды, тем лучше. Но, пытаясь выпивать по 2,5 литра воды в день, отдельные люди заметно превышают необходимое количество жидкости. Ухудшает ситуацию и заблуждение о том, что считается только чистая вода, но не другие напитки, — пояснил он.

По словам эксперта, подсчитывая количество выпитой воды, нужно учитывать все безалкогольные напитки и еду, в которой содержится жидкость. Так, во многих фруктах и овощах до 95 процентов объема занимает именно вода.

Излишнее потребление воды чревато повышением нагрузки на сердце, почки и легкие. Также это может стать причиной головной боли, слабости, чувства тошноты и головокружения. К негативным последствиям избыточного потребления воды относятся и быстрый набор веса, отечность, повышение артериального давления, заключил Подобедов в беседе с «Мослентой».

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» развеял мифы о чудодейственном влиянии воды на похудение. По его словам, вода действительно способствует улучшению работы кишечника, но ее роль в процессе переваривания пищи и снижения веса сильно преувеличена.

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