«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году в матче против «Сочи»

Фото: Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, одержав тем самым первую победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в 2023 году. Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Сочи.

Все забитые мячи пришлись на второй тайм матча. Сначала защитник самарского клуба Илья Гапонов открыл счет на 52-й минуте, а затем Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей. За три минуты до конца основного времени встречи Кристиан Нобоа, отмечавший 38-й день рождения, отыграл один мяч.

Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию неудач и отдалились от зоны вылета. В активе самарского коллектива были одна ничья и четыре поражения.

В свою очередь «Сочи» с 31 очком остался на девятом месте в РПЛ.

Накануне в рамках чемпионата России столичный «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо». Матч завершился со счетом 3:3.

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве. Матч завершился со счетом 0:0, но в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 победили гости.