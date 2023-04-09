Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году в матче против «Сочи»

Евгений Силаев
Спорт
«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году в матче против «Сочи»
Фото: Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Сочи» со счетом 2:1, одержав тем самым первую победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в 2023 году. Встреча прошла в воскресенье, 9 апреля, в Сочи.

Все забитые мячи пришлись на второй тайм матча. Сначала защитник самарского клуба Илья Гапонов открыл счет на 52-й минуте, а затем Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей. За три минуты до конца основного времени встречи Кристиан Нобоа, отмечавший 38-й день рождения, отыграл один мяч.

Таким образом, «Крылья Советов» прервали серию неудач и отдалились от зоны вылета. В активе самарского коллектива были одна ничья и четыре поражения.

В свою очередь «Сочи» с 31 очком остался на девятом месте в РПЛ.

Накануне в рамках чемпионата России столичный «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо». Матч завершился со счетом 3:3.

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве. Матч завершился со счетом 0:0, но в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1 победили гости.

Футбол РПЛ (Российская премьер-лига) «Крылья Советов» Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте