ФК «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футбольный клуб «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший на поле «красно-белых», завершился со счетом 3:3. В составе гостей голы забили Арсен Захарян (35-я минута) и Денис Макаров (66). У «Спартака» точными ударами по воротам отметились Александр Соболев (7, 88 — с пенальти) и Кейта Бальде (39), Соболев срезал мяч в свои ворота (45+2).

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве. Матч завершился со счетом 0:0. Но в серии послематчевых пенальти победили гости, забив четыре гола в ворота «Динамо». Столичная команда также сумела забить один мяч.

После отстранения сборной России по футболу от международных соревнований Артема Дзюбу перестали приглашать в национальную команду. Аналогичное решение коснулось и выступающих за границей Алексея Миранчука и Александра Головина.