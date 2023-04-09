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Le Monde: Во Франции анонсировали легализующий эвтаназию законопроект

Лейла Алиева
В мире
Le Monde: Во Франции анонсировали легализующий эвтаназию законопроект
Фото: Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, согласно которому в стране будут легализованы эвтаназия или самоубийство с помощью медицины. Об этом сообщает газета le Monde.

По данным издания, национальный совет врачей не поддержал привлечение медиков к подобным процедурам. Чтобы спокойно обсуждать данный вопрос, во Франции создали новое определение «смерти».

— Нам нужны определения некоторых слов, которые были бы доступны и понятны всем французам, — отметили в министерстве здравоохранения.

Как пишет газета, в 2005 году в республике утвердили закон, который позволяет пациентам отказаться от искусственного жизнеобеспечения.

Эвтаназия — это добровольная процедура прерывания жизни человека по его же просьбе. В большинстве стран мира такая процедура является незаконной и запрещенной.

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, эвтаназия и аборты недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. По его словам, общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий.

Медицина Эвтаназия Франция
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