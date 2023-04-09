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Названа икра, стоимость которой в России может вырасти на 10–20 процентов

Лейла Алиева
Общество
Названа икра, стоимость которой в России может вырасти на 10–20 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России ожидается рост стоимости солено-мороженой щучьей икры на 10–20 процентов. Об этом сообщил глава союза «Каспрыба» Андрей Маркин.

По его словам, покупка банки такой икры весом 112 граммов обойдется россиянам в сумму от 400 рублей. В 2022 году в магазинах Астрахани ее розничная стоимость колебалась от 2400 до 2700 рублей за килограмм, а в этом году — от 3200 до 3500 рублей.

— Если тенденция сохранится, щучья икра подорожает еще на 10–20 процентов, — отметил Маркин.

Причиной роста цен на щучью икру, по мнению эксперта, стало резкое снижение объемов промышленного вылова щуки в Астраханской области, передает «Московский комсомолец».

В России растут цены на рыбную продукцию в основном импортного производства. Связано это не только с санкционной политикой, но и с логистическими и платежными сложностями. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет с ценами на рыбу и икру в России.

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