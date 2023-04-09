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Власти Марселя выплатят пострадавшим при крушении дома 100 тысяч евро

Лейла Алиева
В мире
Власти Марселя выплатят пострадавшим при крушении дома 100 тысяч евро
Фото: Unsplash

Гражданам, которые пострадали в результате обрушения дома в Марселе выплатят по 100 тысяч евро. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян в воскресенье, 9 апреля.

По его словам, из-за инцидента специалисты эвакуировали жителей 32 домов. Также 163 гражданам была оказана помощь. В настоящее время на месте инцидента продолжается поисково-спасательные работы, в которых задействованы робот и дрон.

Городские власти уточнили, что в этой трагедии, скорее всего, будут жертвы и к этому надо быть готовыми, передает телеканал BFM.

Жилой дом на улице Тиволи рухнул в ночь на 9 апреля. Причина обрушения еще неизвестна. Мэр города рекомендовал жителям избегать район, в котором произошло обрушение дома.

9 марта в городе Чите Забайкальского края произошел взрыв газа в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате обрушились два верхних этажа, под завалами оказались несколько жителей. Из аварийного дома были эвакуированы 30 человек. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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