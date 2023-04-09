Следователи задержали изнасиловавшего знакомую в Зеленограде мужчину

Фото: СК РФ

Москва, Зеленоград, улица 1 Мая Карта всех событий

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки, в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в воскресенье, 9 апреля.

По ее словам, инцидент произошел 9 апреля на улице 1 Мая в Зеленограде. Обвиняемый находился в своей квартире вместе с ранее знакомой девушкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал потерпевшую. В какой-то момент ей удалось сбежать из квартиры и обратиться к правоохранителям.

Позднее подозреваемого удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера».

— В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Похожая история произошла в квартире жилого дома на Елецкой улице 2 апреля. Мужчина напал на знакомую и, изнасиловав ее, ушел. Через пару часов он вернулся и потребовал у пострадавшей деньги, однако получил отказ. Тогда преступник сорвал с шеи женщины золотое украшение и сбежал.