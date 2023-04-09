WP: Глава Пентагона мог приказать пилотам не приближаться к Крыму

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Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал американским пилотам не подлетать к Крымскому полуострову ближе чем на 80,4 километра. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила американская газета The Washington Post.

В распоряжении издания оказались попавшие в Сеть документы Пентагона. На одной из карт очерчена граница в 19,3 километра от побережья Крыма, что соответствует международному праву.

В то же время на ней имеется дополнительная линия, отмеченная как SECDEF Directed Standoff. Она проходит на расстоянии в 80,4 километра от Крыма. По информации газеты, это может означать, что Остин отдал приказ не приближаться к полуострову, передает ТАСС.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.

По его словам, MQ-9 — многоцелевой летательный аппарат, который может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами, в том числе «воздух — воздух» и «воздух — земля».