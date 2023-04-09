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«Великий спортсмен»: Плющенко пожелал здоровья Костомарову

Ирэна Колесова
Общество
«Великий спортсмен»: Плющенко пожелал здоровья Костомарову
Фото: АГН Москва

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал скорейшего выздоровления своему коллеге Роману Костомарову, который восстанавливается после тяжелого заболевания.

— Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать, — сказал Плющенко после шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны», его слова передает ТАСС.

Роман Костомаров оказался в больнице 10 января. Его поместили в реанимацию в госпитале в Коммунарке, врачи диагностировали воспаление легких. Позднее фигуриста подключили к аппарату ЭКМО, который поддерживал все его жизненные функции. Врачи боролись с сепсисом у спортсмена. По некоторым данным, Костомарову пришлось ампутировать стопы, также спортсмен пережил два инсульта.

Ранее СМИ сообщили, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановление после болезни и хочет начать двигаться. Его состояние улучшилось и оценивается как удовлетворительное, спортсмен планирует вернуться к активному образу жизни.

Врачи Евгений Плющенко Роман Костомаров
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