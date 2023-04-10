Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 13 апреля чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

В IV веке Ипатий участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. На Руси этот день называли Ипатий Чудотворец.

Наши предки считали Ипатия разрешителем бесчадия. На Руси верили, что молитвы епископу помогут избавиться от бесплодия и даже облегчат роды. Ипатию принято молиться также ради приумножения молока у кормящей матери.

А в некоторых регионах этот день также называли Огнищем. Родившаяся в этот день женщина, огнищанка, была способна заговаривать сохи и бороны. Для этого она относила 13 апреля тлеющие угли в поле и разводила костер, через который крестьяне и проносили инструменты, чтобы те не подводили их.

Приметы погоды:

Облака против ветра плывут — к дождю.

Ясный и солнечный день — к теплому лету.

Перелетные птицы стаями слетаются — к хорошей погоде весной.

У клена и березы сок выделяется — к потеплению.

Именины отмечают: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.