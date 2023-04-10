Букингемский дворец раскрыл новые детали коронации Карла III

Фото: twitter/RoyalFamily

Маршрут коронационной процедуры новоиспеченного монарха Великобритании Карла III окажется короче, чем у его матери, королевы Елизаветы II. Такое сообщение распространили в канцелярии Букингемского дворца.

В Лондоне рассказали о ранее неизвестных деталях будущей церемонии. Например, о том, что в день коронации на улицы британской столицы выедут внедренные кареты.

Сам Карл и его супруга Камилла будут передвигаться в составе экипажа, который ранее использовался королевой Елизаветой. Монаршая особа ездила на нем в британский парламент, чтобы выступить перед депутатами с тронной речью в 2014 году. В 2023-м экипаж проделает торжественный путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

Для обратной дороги задействуют иной, но не менее пафосный транспорт. Король с супругой сядут в золоченую карету, которая была сконструирована в Британии еще в 1762 году, передает ТАСС.

Карл III взошел на престол Великобритании после смерти его легендарной матери, королевы Елизаветы II. Он ожидал этого титула почти 70 лет, дольше всех остальных монархов за всю британскую историю.

Церемония коронации назначена на 6 мая 2023 года. Празднование ознаменуется тремя днями торжеств, с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд. На концерте будут выступать известные оркестры, а также «коронационный хор», в который войдут беженцы и участники музыкальных коллективов для глухих. Вечером 7 мая будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании.