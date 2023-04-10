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Приметы и советы

В Киеве назвали Арестовича угрозой для украинского общества

Ирэна Колесова
В мире
В Киеве назвали Арестовича угрозой для украинского общества
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию экс-советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Такое заявление распространили в студенческом академическом совета вуза.

В совете назвали само приглашение Арестовича на выступление перед студентами «неосторожной попыткой» и извинились перед всеми, кого такое планировавшееся сотрудничество могло задеть.

— Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление студенческого академического совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества, — говорится в заявлении.

Теперь в студенческом совете собираются проанализировать свои же ошибки, связанные с данным «инцидентом», передает РИА Новости.

Алексей Арестович покинул пост советника главы офиса Зеленского и с тех пор регулярно стал выступать с резким мнением. Например, он говорил, что украинский лидер оказался не способным искоренить на Украине коррупцию. Арестович призывал поставить во главе страны кого-нибудь другого. Также он высказался в адрес гимна Украины и назвал его источником национальной катастрофы.

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