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Собянин: МТШ подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям с 2021 года

Никита Худяков
Город
Собянин: МТШ подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям с 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Московская техническая школа» (МТШ) с 2021 года подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В МТШ учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах. Инженеры с такими знаниями сейчас на вес золота — в критически важных областях идет процесс быстрого импортозамещения, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что на данный момент доступны курсы по пяти образовательным направлениям: «Аддитивные технологии», «Промышленный дизайн», «Искусственный интеллект», «Микроэлектроника и фотоника», «Технологии связи». Кроме того, в ближайшее время появятся еще четыре направления: «Цифровые двойники», «Беспилотный транспорт», «Робототехника и сенсорика», «Новые производственные технологии», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля президент России Владимир Путин поручил распространить среди регионов опыт Москвы по проведению соревнований по созданию технологических проектов (хакатонов). Доклад о выполнении поручения необходимо предоставить до 1 августа 2023 года.

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