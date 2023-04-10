Вильфанд предупредил москвичей о похолодании в эти выходные

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В субботу, 15 апреля, в столице ожидается похолодание на 5-6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 10 апреля.

— В субботу будет понижение температуры, ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем. Понижение заметное на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода, — пояснил он.

Такой температурный фон находится в пределах климатической нормы. При этом в течение рабочей недели температура воздуха прогреется до 15-18 градусов с отметкой «плюс», а самым теплым днем станет среда, передает ТАСС.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в столице ожидается сухая солнечная погода. Он предупредил, что если в понедельник москвичей ждет высокое атмосферное давление, то в четверг оно упадет до 739 миллиметров ртутного столба.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне сильных перепадов атмосферного давления.