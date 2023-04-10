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Москвичам рассказали, какую помощь оказывают суперсервисы при переезде по реновации

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, какую помощь оказывают суперсервисы при переезде по реновации
Фото: Unsplash

Суперсервисы на mos.ru помогают собрать нужные документы для переселения по программе реновации, а также записаться на осмотр квартиры. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— Переход от цифровизации отдельных услуг к созданию суперсервисов — важный этап в развитии цифровой экосистемы столицы. Здесь на одной тематической странице объединено все, что может потребоваться человеку: услуги и сервисы, контактная информация, рекомендации и пошаговые инструкции, — сказал он.

Лысенко отметил, что суперсервисы помогут тем, кто сталкивается с какой-то жизненной ситуацией впервые. По его словам, пользователи mos.ru могут быть уверены в актуальности и достоверности информации, так как суперсервисы разрабатывают совместно со специалистами профильных ведомств, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что общее число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,4 миллиона человек. Отмечается, что в основном портал посещают с помощью мобильных устройств и планшетов. Доля таких посетителей составляет 68 процентов.

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