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Сергей Собянин: Рядом с новым ледовым дворцом в Ясеневе появится городской сад

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: Рядом с новым ледовым дворцом в Ясеневе появится городской сад
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В этом году завершится строительство нового Ледового дворца «Самбо-70» в Ясеневе. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Оригинальное белое здание рядом со станцией метро станет одним из новых центров развития фигурного катания и точкой притяжения для всех жителей района. К открытию дворца планируем провести благоустройство прилегающей территории, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что на данный момент это большое пространство между Ясногорской и Тарусской улицами представляет собой пустырь, которым пользуются люди для выгула домашних животных и прохода к метро. По словам Собянина, планируется превратить данную территорию в «регулярный городской сад».

Также стало известно о создании многофункционального общественного пространства около станций Большой кольцевой линии метро. В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты.

Благоустройство Сергей Собянин Район Ясенево
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