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Россиянам предсказали рост доходов в этом году

Лейла Алиева
Финансы
Россиянам предсказали рост доходов в этом году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Доходы россиян могут вырасти в этом году на три процента, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Однако о возвращении к допандемийному уровню говорить еще рано. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, чтобы вернуться к уровню дохода, который был до пандемии COVID-19, потребуется 2–3 года. При этом инфляция может опуститься до 6,5 процента, что вместе с повышением минимального размера оплаты труда повлечет к увеличению доходов граждан.

— Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями, — поделилась мнением директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Аналогичную точку зрения выказал экономист Евгений Надоршин. По его словам, реальные доходы россиян по итогам года способны увеличиться на фоне падения инфляции, передают «Известия».

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