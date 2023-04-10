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Москва исключила 235 объектов из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

Никита Худяков
Город
Москва исключила 235 объектов из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве исключили 235 объектов из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев. Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества, — сказала она.

Отмечается, что организации, являющиеся собственниками исключительных объектов, будут платить налог на имущество за 2023 год от среднегодовой стоимости недвижимости. Работа по актуализации сведений об объектах недвижимости проводится Росреестром и правительством города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре прошлого года из списка торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 391 объект.

Также 5 апреля в реестр апартаментов, собственники которых получат льготу по налогу на имущество физлиц, включили еще 17 зданий. Согласно действующему законодательству, апартаменты не являются жилыми помещениями и облагаются налогом на имущество физических лиц по ставке 0,5 процента от кадастровой стоимости.

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