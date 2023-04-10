Москва исключила 235 объектов из перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве исключили 235 объектов из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев. Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества, — сказала она.

Отмечается, что организации, являющиеся собственниками исключительных объектов, будут платить налог на имущество за 2023 год от среднегодовой стоимости недвижимости. Работа по актуализации сведений об объектах недвижимости проводится Росреестром и правительством города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре прошлого года из списка торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 391 объект.

Также 5 апреля в реестр апартаментов, собственники которых получат льготу по налогу на имущество физлиц, включили еще 17 зданий. Согласно действующему законодательству, апартаменты не являются жилыми помещениями и облагаются налогом на имущество физических лиц по ставке 0,5 процента от кадастровой стоимости.