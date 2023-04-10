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Вильфанд назвал самый теплый день на этой неделе в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Вильфанд назвал самый теплый день на этой неделе в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самым теплым днем в столице на этой неделе станет среда, 12 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника по пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться от 15 до 18 градусов с отметкой «плюс». При этом существенных осадков не ожидается, передает ТАСС.

— В субботу будет понижение температуры, ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем. Понижение заметное на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода, — добавил Вильфанд.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в столице ожидается сухая солнечная погода. Он также предупредил о снижении атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба в четверг, 13 апреля.

В Москве продолжает меняться давление. Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила «ВМ», какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов. Эксперт напомнила, что метеозависимым людям необходимо следить за атмосферным давлением, чтобы подготовиться к его резким изменениям заранее.

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