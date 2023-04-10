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Около 300 артистов выступили в выходные перед гостями Музея Победы

Лейла Алиева
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Около 300 артистов выступили в выходные перед гостями Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В прошедшие выходные, 8 и 9 апреля, в Музее Победы состоялись концерты известных хоровых коллективов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В рамках патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Журавли Победы» перед гостями выступили около 300 вокалистов из Большого детского хора имени В. С. Попова, учащихся Хорового училища им. А. В. Свешникова, камерного хора Музыкального училища им. Гнесиных и хоровой капеллы Moderne. Они исполнили классические композиции, песни из советских кинофильмов и патриотические песни.

Музей Победы анонсировал бесплатное посещение ряда экспозиций для детей до 14 лет во время школьных каникул с 10 по 16 апреля. Ребят ждут разнообразные экскурсии, в том числе квесты, интерактивные программы, мастер-классы и прочие мероприятия. Дети старше 14 лет смогут приобрести билеты на экскурсии музея при помощи «Пушкинской карты».

Недавно в музее также прошли бесплатные мастер-классы, в ходе которых юные посетители научились основам мультипликации. Мероприятие было приурочено к Международному дню мультипликации.

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