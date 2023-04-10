Около 27 тысяч обращений за справками об имущественных правах поступило на mos.ru в 2022 году

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Около 27 тысяч раз в 2022 году обратились москвичи за госуслугой «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда — традиционно одна из самых популярных госуслуг в жилищной сфере. Она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью. Например, в 2022 году за ней обратились 27 тысяч раз, — сказал он.

До апреля 2021 года услуга предоставлялась как в бумажном виде, так и на портале mos.ru. Горожане оценили все преимущества электронной формы: все доступно онлайн вне зависимости от времени и местонахождения, а для подачи заявления и получения не нужно посещать органы исполнительной власти. Кроме того, услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней без учета срока приостановки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что общее число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,4 миллиона человек. Отмечается, что в основном портал посещают с помощью мобильных устройств и планшетов. Доля таких посетителей составляет 68 процентов.