Москвичей старшего возраста пригласили на творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов»

Фото: Центр московского долголетия

Москва, Рязанский проспект, 64к2 Карта всех событий

Для горожан старше 55 лет в столице подготовили творческий фестиваль «Калейдоскоп талантов», который пройдет с 19 по 28 апреля. Об этом сообщила руководитель сети центров московского долголетия (ЦМД) Елена Громова в понедельник, 10 апреля.

— Сегодня в центрах московского долголетия работает более 3,5 тысячи объединений по различным направлениям Регулярно сами москвичи инициируют мероприятия, которые объединяют представителей старшего поколения по всему городу. Столичный фестиваль «Калейдоскоп талантов» — это также идея самих жителей, — рассказала она.

Подать заявку на участие граждане могут до 17 апреля в любом из центров московского долголетия. 19 апреля в 12:00 участники выступят в номинации «Вокальное творчество» (сольные исполнители), на следующий день — номинации «Вокальное творчество» (ансамбли), а 24 апреля — «Хореографическое искусство». Мероприятия пройдут в ЦМД «Выхино», передает официальный сайт мэра Москвы.

В День космонавтики, 12 апреля, для москвичей старшего поколения пройдут бесплатные показы мюзикла «Миссия «Долголетие». Главными героями стали четыре участника проекта «Московское долголетие», которые летят наладить дружбу с долголетами из других галактик.