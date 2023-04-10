Сомнолог Лебедева объяснила, чем грозит неправильный подбор подушки

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Неправильный подбор подушки приводит к нарушению сна, болям в шее и спине. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

По ее словам, шейный отдел позвоночника прогибается, если подушка плохо держит голову. Вследствие этого межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна.

— Это может приводить к напряжению, болям в шее и спине. Кроме того, наутро можно испытать головную боль. Также из-за неправильно подобранной подушки сон становится некачественным. Отсюда днем возникает разбитость, снижение работоспособности, плохое настроение, утомляемость, сонливость, — сказала Лебедева.

Она отметила, что нужно подбирать высоту подушки по длине плеча и учитывать позу, в которой нравится спать больше всего. Например, если расстояние от основания шеи до плечевого сустава равно 12 сантиметрам, то при сне на боку необходимо покупать изделие такой же высоты. Врач добавила, что при сне на спине лучше выбирать подушку высотой от восьми до десяти сантиметров, а при сне на боку — от трех до пяти сантиметров.

Также важно выбрать правильный наполнитель, так как изделия с пухом и пером могут спровоцировать аллергию из-за пылевых клещей, передает «Москва 24».

В современном мире сон человека нередко нарушается. Что может быть причиной некрепкого сна и о каких заболеваниях говорят подобные проблемы, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог София Черкасова.