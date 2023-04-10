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ФСБ изъяла 700 килограммов кокаина на 2,5 миллиарда рублей в Подмосковье

Никита Худяков
Происшествия
ФСБ изъяла 700 килограммов кокаина на 2,5 миллиарда рублей в Подмосковье
Фото: sevbutovo.mos.ru

ФСБ изъяла 700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, перевозившегося одной из латиноамериканских стран через Россию в Евросоюз. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности пресечена попытка очередной международной преступной группировки использовать территорию РФ для транзитного перемещения и сбыта наркотиков, — говорится в сообщении.

Также установлены трое иностранцев, граждан Республики Колумбии и одного из государств Евросоюза, прибывших на территорию России специально для проведения перевоза наркотиков. При задержании у членов картеля было обнаружено 699 килограммов кокаина. Специалисты добавили, что оптовая стоимость партии на черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей, а розничный сбыт мог принести картелю прибыль в размере не менее шести миллиардов рублей.

В ФСБ отметили, что оптовую партию наркотиков доставили в Москву и поместили на арендованный склад в Московской области. В дальнейшем партию планировали отправить в одну из стран Евросоюза, а часть наркотиков сбыть в России, передает ТАСС.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, которую организовал уроженец Украины в частном доме.

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