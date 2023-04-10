Названы сроки проведения фестиваля «Спасская башня» в 2023 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

В 2023 году XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 3 сентября. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в организационном комитете фестиваля.

Местом проведения традиционно станет Красная площадь.

— В этом году участие в мероприятии примут более тысячи солистов. танцоров и музыкантов, — приводит сообщение оргкомитета фестиваля «Спасская башня» ТАСС.

В 2022 году фестиваль состоялся уже в 15 раз. За время своего существования в рамках мероприятия выступили более 160 коллективов из 57 стран мира.

Зрителями «Спасской башни» вживую за все время стали более 860 000 человек, а аудитория прямых трансляций фестиваля составила более 50 миллионов человек.

Одной из особенностей мероприятия является техническая подготовка к его проведению. В течение нескольких дней перед представлением идет монтаж звукового и светового оборудования, чтобы зрители смогли оценить все выступления в рамках фестиваля. Кроме того, все номера подчеркивают грамотным освещением, при этом не мешая артистам.