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Приметы и советы

Почти 14 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в этом году

Лейла Алиева
Город
Почти 14 тысяч подъездов отремонтируют в Москве в этом году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Порядка 14 подъездов многоквартирных жилых домов отремонтируют в столице. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы, — рассказал он.

Во время проведения ремонта специалисты уберут электрическую проводку, приведут в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, а также другие поврежденные элементы и конструкции. Жителей домов заранее оповестят о датах ремонта, разместив информацию на специальных стендах и в местах общего пользования, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также до конца ноября этого года специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.

Жилье Ремонт Москва
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