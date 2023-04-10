Андрей Бочкарев: Порядка 1,1 миллиона «квадратов» жилья построят в бывших промзонах Москвы до конца года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала 2023 года в Москве в эксплуатацию ввели порядка 900 тысяч квадратных метров жилья на площадках бывших промышленных зон города. Планируется, что еще около 1,1 миллиона «квадратов» построят до конца года. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, территории бывших промышленных зон обладают большим градостроительным потенциалом для развития в старых границах города.

— Они становятся новыми точками притяжения в Москве. По итогам первого квартала здесь построили 1,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 900 тысяч квадратных метров жилья, — отметил Бочкарев.

На территориях бывших фабрик и заводов наращиваются темпы и объемы возведения зданий. Так, в 2023 году в эксплуатацию планируют ввести 90 объектов недвижимости на таких местах.

Площадки проходят процесс комплексного развития. На них строят жилые комплексы, объекты социальной инфраструктуры, общественные пространства. Создаются новые рабочие места.

За последние 12 лет в Москве на территориях бывших промзон ввели почти 38 миллионов квадратных метров недвижимости. Речь идет о территориях ЗИЛ, Алтуфьевское шоссе, Северянин, Огородный проезд, Люблино, Серп и Молот, Грайвороново, Южный порт, Курьяново и других.

Эксперты назвали преимущества программы комплексного развития территорий Москвы. Оно позволяет решать сразу несколько задач: выделение участков для строительства нового жилья и коммерческих зданий, благоустройство территорий.