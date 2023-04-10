Служба занятости пригласила москвичей на программы переподготовки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости продолжается набор на обучение востребованным промышленным профессиям. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Специалисты промышленной отрасли — одни из самых востребованных на столичном рынке труда. Служба занятости предлагает горожанам не только пройти профпереподготовку, но и трудоустроиться на ведущие промышленные предприятия Москвы сразу после завершения обучения, — отметила она.

Практику участники программы проходят у компаний-партнеров, обучаясь в производственных условиях на реальном оборудовании. Обучение проводится в течение двух месяцев, по окончании выпускники получают квалификационный разряд не ниже третьего, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столичная служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города. Ближайшее такое мероприятие состоится 12 апреля.

Также в городе состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» уже стартовал 3 апреля.