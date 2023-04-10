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Москвичам рассказали, как социальные координаторы помогают пациентам больниц

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, как социальные координаторы помогают пациентам больниц
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году заработал проект «Социальная помощь в больницах», за полтора года его реализации удалось помочь почти 76 тысячам человек. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь социальные координаторы помогают пациентам после тяжелых операций, людям с ограниченными возможностями, одиноким пожилым москвичам, бездомным — всем тем, кто нуждается в профессиональном уходе.

Кроме того, за два года свыше 30 тысяч человек воспользовались услугами в столичных учреждениях здравоохранения. Около 200 человек были размещены в социальных стационарах, одной тысяче граждан обеспечили социальное обслуживание на дому, а около 10 тысяч пациентов получили консультации по организации социальной помощи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. По его словам, городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход.

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