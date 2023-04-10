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Полиция задержала серийного разбойника, который напал на трех женщин в 2018 году

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала серийного разбойника, который напал на трех женщин в 2018 году
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали мужчину, который в 2018 году совершил серию разбойных нападений на женщин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 10 апреля.

По его словам, пять лет назад в разное время суток мужчина совершил три нападения. Двух жертв он избил по голове руками, еще одну ударил по лицу бутылкой. По всех случаях после избиения он забирал вещи и сбегал.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Долгое время мужчине удавалось скрываться, однако сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и задержать его на Краснопрудной улице. Им оказался неоднократно судимый 45-летний москвич.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Фигуранта заключили под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Другое разбойное нападение произошло в подмосковном Подольске 13 августа 2022 года. Мужчина пришел к соседке, чтобы взять денег в долг, но женщина отказалась. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее молотком, после чего похитил наличные. Преступника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. 6 апреля 2023 года суд признал фигуранта виновным и отправил в колонию.

Разбой Москва МВД Преступления Уголовные дела
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