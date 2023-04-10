Правительство продлило упрощенный порядок поступления в вузы отчисленных за рубежом студентов РФ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Правительство РФ продлило упрощенный порядок поступления в вузы российских студентов, которые были отчислены за рубежом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России, многие также были отчислены. Таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть сданные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор, и самое главное, что это бесплатно, — рассказал он.

Такой возможностью, по словам главы кабмина, воспользовались уже порядка 2,5 тысячи человек. Программа продлевается и на этот год, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для страны «базовой подготовке специалистов с высшим образованием».

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».